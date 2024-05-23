PFDK'dan Fenerbahçeli 3 oyuncuya men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli oyunculardan Mert Hakan Yandaş'a 5, İrfan Can Eğribayat'a 3 ve Jayden Oosterwolde'ye 1 maç ceza verdi.

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"1- Beşiktaş'ın, 18.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş-Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu kuzey alt tribün 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 350.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey alt tribün 107-108, kuzey üst tribün 407-408-409, güney alt tribün 119-120-121, doğu üst tribün 413-414-415, batı üst tribün 401-402, doğu alt tribün 114-115-116, batı alt tribün 102-103 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen kuzey alt tribün 108 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş hakkında, Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Beşiktaş hakkında, Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Beşiktaş idarecisi Onur Göçmez hakkında, Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Beşiktaş idarecisi Hüseyin Yücel hakkında, Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

2- MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 18.05.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası tribün 204 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Pendikspor'un, 18.05.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 18.05.2024 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü- Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası alt tribün D-E, VIP üst tribün C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü'nün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü'nün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü idarecisi Halil Demir'in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü idarecisi Fevzi Uslu'nun, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü görevlisi Hasan Karadağ'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü görevlisi Uğur Tosun'un, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

5- Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Federico Ceccherini'nin, 18.05.2024 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

6- RAMS Başakşehir'in, 18.05.2024 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Trabzonspor'un, 18.05.2024 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 560.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Kayserispor Kulübü'nün, 18.05.2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün kuzey ALT B-C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Duckens Nazon'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Konyaspor Kulübü'nün, 18.05.2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Galatasaray'ın, 19.05.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 105, 106,107, 206, 207, güney tribün 119, 120, 219, 220, batı tribün 101, 102, 103, 201, 203, doğu tribün 112 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray antrenörü Serhat Doğan'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Fenerbahçe'nin, 19.05.2024 tarihinde oynanan Galatasaray- Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 418, 419, 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının ve mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık nedeniyle 250.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, yöneticilerinin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış oldukları açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL para cezası ile cezalandırılması,

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç'un, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki'nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 32 gün hak mahrumiyeti ve 150.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu İrfan Can Eğribayat'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Mert Hakan Yandaş'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe doktoru Ertuğrul Karanlık'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Emre Kartal'ın, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti ve 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Emre Kartal'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Jayden Oosterwolde'nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL