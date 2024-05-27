Üye Girişi
Haberler

Panathinaikos AKTOR THY Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Real Madrid'i mağlup eden Panathinaikos AKTOR, şampiyon oldu. Başantrenör Ergin Ataman, Türk spor adamının OAKA'da bayrağının olacağını söyledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Real Madrid'i final maçında 95-80 mağlup ederek şampiyon olan Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, çok mutlu olduğunu ve artık bir Türk spor adamının, yeşil-beyazlı ekibin maçlarını oynadığı spor salonu OAKA'da bayrağının olacağını söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından Türkiye'den gelen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, takım ve kendisine destek verenler adına çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'den sezon başından bu yana kendisine destek verenler olduğunun altını çizen Ataman, "Bir Türk spor adamının, bir Türk antrenörün yine buralarda olması, yine şampiyon olmasına sevindiler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün büyüklerimize, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Belki de Avrupa basketbol tarihinin en inanılmaz sezonunu yaşattık. Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan bir takımı alıp play-off'a taşımak, Dörtlü Final'de şampiyon olmak çok önemliydi. Son şampiyon Real Madrid'i inanılmaz bir maçtan sonra, ikinci devrede inanılmaz bir savunmayla yenip şampiyon olmak büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'un maçlarını oynadığı spor salonu OAKA'da yer alan ve 6 Avrupa Ligi şampiyonluğunu simgeleyen bayraklara dikkati çeken Ataman, "OAKA'ya gittiğimizde, oradaki 6 tane bayrağı görüyordum ve hep çocuklara 'Biz de buraya bir bayrak asacağız. Bir bayrak asmak için Berlin'e gidiyoruz.' dedim. Bunu başardık. Artık OAKA'da bu takımın da bayrağı olacak bir Türk spor adamının da bayrağı olacak. Bu sebeple çok mutluyum. Bugün maçtan önce hiç heyecanlı değildim. Oyunculara da 'Çıkalım, sezon boyunca oynadığımız basketbolu oynayalım. Bunun bir final olduğunu düşünmeyin, bunun sadece kazanılması gereken bir maç olduğunu düşünün.' dedim. Bugün çok rahattım. Tabii ki kaybedebilirdik. Real Madrid bu turnuvada büyük favoriydi. Dün basın toplantısında Real Madrid koçuna 'Sana ikinci şampiyonluğu vermeyeceğim.' dedim, vermedim, üçüncü şampiyonluk bende." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Kostas Sloukas'ın kupayı kendisiyle birlikte kaldırmasıyla ilgili de konuşan Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Normalde kupayı hep kaptanlar kaldırır ama Kostas Sloukas ısrarla beni istedi. Sezon başından bu yana her galibiyetten sonra bütün oyunculara 'Koçu dinleyin, bizi Dörtlü Final'e taşıyacak.' dedi. Buraya gelince de 'Koçu dinleyin, bizi şampiyon yapacak.' dedi. Şampiyon olunca da kupayı birlikte kaldırdık. Buraya gelmeden önce Sloukas en iyi 5'e seçilmedi. Ben de bunun üzerine 'Biz şampiyon olacağız, Sloukas da MVP olacak.' dedim. Bu da oldu. İnanılmaz mutluyum."

Kaynak: AA / Spor

Panathinaikos Ergin Ataman Real Madrid Basketbol Spor Spor Güncel Haberler

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım

Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım

 Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Bakmadan Geçme

RAMS PARK ALİ SAMİ YEN SPOR TESİSLERİ NEREDE, NASIL GİDİLİR? Galatasaray stadına METRO ile nasıl gidilir? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI! #127942 Galatasaray KUPA TÖRENİ ne zaman, nerede? #9917 GALATASARAY KAÇ PUANLA ŞAMPİYON OLDU? Galatasaray'ı şampiyon yapan puan kaç? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIM KÜME DÜŞTÜ? #9917 Süper Lig'e veda eden son takım hangisi? GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu? MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti? MERSİN'DE KAZA MI OLDU? Mersin'deki trafik kazasında kaç kişi öldü, olay ne? KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! #9917 Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ? KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! #9917 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM! ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917 TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917
Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title