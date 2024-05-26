Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon oldu
Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, 12 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu. Kostas Sloukas ise en değerli oyuncu seçildi.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Real Madrid'i 95-80 mağlup eden Panathinaikos AKTOR kupasını aldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Real Madrid'i mağlup ederek 12 yıl aradan sonra şampiyon olan Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, şampiyonluk kupasına ulaştı.
Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar, Ergin Ataman lehine uzun süre tezahüratta bulundu.
Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga'nın kupayı teslim ettiği kaptan Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi kupasını başantrenör Ergin Ataman'la birlikte kaldırdı.
MVP Kostas Sloukas
Panathinaikos AKTOR'un tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü.
Final maçında Real Madrid potasına 24 sayı gönderen Sloukas, toplamda 31 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Real Madrid'li oyuncular üzgün
Müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan ancak ikinci yarıda Panathinaikos'un sert savunması karşısında sayı üretmekte zorlanan Real Madrid, bitiş düdüğüyle birlikte yıkıldı.
Real Madridli oyunculardan bazıları karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.