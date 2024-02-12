P. Karşıyaka, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı konuk edecek

P. Karşıyaka, Türkiye Kupası'nda yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Tek maç usulü üzerinde oynanacak bu karşılaşmada kazanan takım Dörtlü Final için Konya'da mücadele etme hakkı kazanacak

P. Karşıyaka, Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç usulü üzerinde oynanacak bu karşılaşmada kazanan takım Dörtlü Final için Konya'da mücadele etme hakkı kazanacak. İzmir ekibi, bu turu hatasız geçmesi durumunda A. Efes ile Manisa Büyükşehir eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Öte yandan bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya gelen bu ekibin maçında sahadan mutlu ayrılan P. Karşıyaka olmuştu. Yeşil-kırmızılılar, İzmir'de oynanan müsabakayı 98-76'lık skorla kazandı. - İZMİR