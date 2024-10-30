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Hakem Oğuzhan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hakem Oğuzhan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Süper Lig'deki maçlarda başarılı performanslarıyla dikkat çeken hakem Oğuzhan Çakır, futbol kariyerine 2017 yılında başlamış ve kısa sürede Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı olarak üst liglerde görev almaya başlamıştır. Peki, Hakem Oğuzhan Çakır kimdir?

Hakem Oğuzhan Çakır kimdir? Balıkesir doğumlu genç hakem Oğuzhan Çakır, Türk futbolunun öne çıkan yeni nesil hakemlerinden biri olarak tanınıyor. Peki, Hakem Oğuzhan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar...

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

Oğuzhan Çakır, Balıkesir'de 1999 yılında doğdu. Erken yaşlarda spora duyduğu ilgiyle yüzme branşında antrenörlük yapmaya başlayan Çakır, Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde yüzme antrenörü olarak görev alıyor. Çakır'ın futbol sahalarına adım atması, 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) hakem olarak kaydolmasıyla gerçekleşti. Kendini geliştirme hedefiyle çıktığı bu yolda hızla ilerleyen Çakır, TFF'ye bağlı olarak futbol hakemliği kariyerini sürdürüyor ve özellikle son dönemde Süper Lig maçlarında kritik görevler üstleniyor.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Balıkesirli olan Çakır, 24 yaşında. Çocukluk döneminden itibaren sporun içinde olan genç hakem, yüzme ve futbol alanlarında kariyer yaparak her iki branşı bir arada yürütüyor. Hakemlik kariyerinde son olarak Galatasaray-Kasımpaşa maçında verdiği kararlarla gündeme gelen Çakır, bu mücadelede VAR incelemesi sonucunda penaltı kararı vererek kritik bir pozisyona imza atmış ve teknik direktör Okan Buruk'un tepkisine neden olmuştu.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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