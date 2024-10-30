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Elon Musk, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldı

Elon Musk, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldı
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esla kurucusu Elon Musk, 11 çocuğu ve iki eski partneri için Teksas'ta lüks bir kompleks aldı. Toskana tarzı 1.340 metrekarelik ana malikane ve altı yatak odalı ek binadan oluşan kompleks 35 milyon dolara mal oldu. Musk'ın, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için Shivon Zilis ve Grimes'ın bitişik evlerde yaşamasını istediği belirtiliyor.

Elon Musk'ın, Austin, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldığı bildirildi.

New York Times'a konuşan dört kaynak, Tesla kurucusunun İtalya'nın Toskana bölgesindeki lüks evlere benzeyen 1.340 metrekarelik bir malikane aldığını açıkladı. Kaynaklar ve resmi kayıtlara göre, villanın hemen arkasında altı yatak odalı başka bir malikane daha bulunuyor.

Musk'ın yakın çevresine, en küçük çocuklarıyla vakit geçirmeyi kolaylaştırmak için iki çocuk annesinin "bitişik mülklerde" yaşamasını istediğini söylediği belirtiliyor. Ayrıca çocukların "birbirlerinin hayatlarının parçası olmasını" istiyor.

Bahsedilen anneler, Neuralink çalışanı Shivon Zilis ve şarkıcı Grimes. Musk'ın Zilis'ten 2 yaşında Strider ve Azure adlı ikizleri ve bu yıl doğduğu bildirilen ismi bilinmeyen bir çocuğu var. Grimes ile de 4 yaşında X AE A-XII, 2 yaşında Exa Dark Sideræl ve 2 yaşında Techno Mechanicus adlı çocukları bulunuyor.

İlk eşi Justine Musk'tan olan çocukları ise yetişkin. Çift, 20 yaşındaki ikizler Griffin ve Vivian Musk ile 18 yaşındaki üçüzler Kai, Saxon ve Damian'ın ebeveynleri. 2002'de 10 haftalıkken ani bebek ölümü sendromundan kaybettikleri Nevada adında bir çocukları daha vardı.

Kaynaklar, Zilis'in çocuklarıyla birlikte evlerden birine taşındığını, ancak Grimes'ın üç çocuğunun velayeti için süren dava nedeniyle henüz komplekse taşınmadığını bildiriyor.

Grimes ve Musk arasındaki velayet davası Teksas ve Kaliforniya'da devam ediyor. Musk, çocukların doğumlarından beri Teksas'ta kendisiyle yaşadığını iddia ederken, Grimes çocuklarla birlikte 2022 sonunda Kaliforniya'ya taşındıklarını öne sürüyor.

Hukuk uzmanları, Musk'ın davayı Teksas'ta açmasının nafaka ödemelerini sınırlandırmak için olabileceğini belirtiyor. Forbes'a göre dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın net serveti 268.8 milyar dolar.

Elon Musk, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldı

Elon Musk, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

Teknoloji Elon Musk Toskana Grimes Teksas Finans Yaşam Dünya Çocuk

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Yorumlar (12)

adil güner:

Hanimlar icin ...Para var sikinti yok...

18
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Mert ALTINTAS:

Muge anlı bunun hakkında da konuşsun bakalım

18
0
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Semih Bahar:

partner derken . metresleri demek daha iyi olur

11
0
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Hayri:

bir adamın serveti 85 milyonluk bir ülkenin kurtuluşu hayat ne garip

9
0
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Sempatik0037 Ben:

adam tohumdan hiç kismamis futbol takımı kurmuş helal sana Musk

9
0
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a o:

İkiz üçüz… Elon adamına bak.

7
0
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AbdulMetin:

Partner derken; damızlık demek istemişler herhalde :) ulan biz yapsak sapık oluruz!

5
1
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Aydin Ayaydin:

Mert Kardes cok dogru solemissin... muge anli sole de ki ahlasiz hadi de... 11 cocuk 2 partner utanmiyormusun

4
0
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Kadir Tokay:

Parayı nereden bulmuş :))

2
0
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Osman Kara:

zengin çocuk yapınca hemen bir ad bulunuyor vs bilmem kaç kişiyle beraber eee sonra bu adamın parası var şaka gibisiniz o yüzden dünyada tek gerçek ve tüm hesapların sorulacagi yer ve zaman

0
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