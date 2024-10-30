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Amedspor yeni teknik direktörü kim olacak?

Amedspor yeni teknik direktörü kim olacak?
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Trendyol 1. Lig temsilcisi Amed Sportif'i çalıştıran deneyimli teknik adam görevini bıraktı. Peki, Amedspor yeni teknik direktörü kim olacak?

Sezona 1. Lig'de şampiyonluk parolasıyla çıkan Amedspor'da işler yolunda gitmiyor. İlk 10 haftanın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Diyarbakır ekibinde teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Peki, Amedspor yeni teknik direktörü kim olacak?

AMEDSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif'de Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Deneyimli teknik adam yeni yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrıldı.

Tecrübeli hoca yaptığı açıklamada "Amedspor benim için bir meydan okuma demiştim. Bu meydan okuma ile başladığımız sürece bugün yönetim kurulunun aldığı kararla, benim de onların bu kararına katılarak son verdiğimiz bir güne geldik" dedi.

Yeni teknik direktör henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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