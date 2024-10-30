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Bakanlık o marka saç kurutma makinelerini toplatıyor

Bakanlık o marka saç kurutma makinelerini toplatıyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gazetelere verdiği fotoğraflı ilanda Pulsar marka Z5 model saç kurutma makinesinin satılmasının yasaklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu ürünü kullananların en kısa zamanda geri iade etmesi istendi.

İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son açıklama ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık vatandaşları uyarmak için tehlike arz eden bir ürünle ilgili fotoğraflı ilan verdi.

Bakanlığın verdiği ilanda şu ifadeler yer aldı: Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan 'PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi' piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.

ÜRÜNÜ KULLANANLARDAN İADE ETMELERİ İSTENDİ

Aşağıda tabloda bulunan 'PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri' Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir."

Bakanlık uyardı: Bunu sakın kullanmayın

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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