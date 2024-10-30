Amedspor'da teknik direktör Ersun Yanal yeni yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrıldı. Yanal bugün basın açıklaması yapacak. Ajansspor'da yer alan habere göre Ersun Yanal, Amedspor'daki görevinden yeni yönetimin önünü açmak için ayrıldı. Ersun Yanal kovuldu mu?

ERSUN YANAL KOVULDU MU?

Amedspor'da teknik direktör Ersun Yanal yeni yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrıldı. Yanal bugün basın açıklaması yapacak. Ajansspor'da yer alan habere göre Ersun Yanal, Amedspor'daki görevinden yeni yönetimin önünü açmak için ayrıldı.

Amed Sportif'te 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Yanal, 1.30 puan ortalaması tutturdu. Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde 11 ayrı takımı çalıştırdığı ve tek kupa sevincini 2013-2013 sezonunda Fenerbahçe ile yaşadığı biliniyor.