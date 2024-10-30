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Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Beni Satan Casus filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Beni Satan Casus konusu, özeti ve Beni Satan Casus oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Beni Satan Casus filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Beni Satan Casus filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beni Satan Casus filmini izleyecek olanların merak ettiği Beni Satan Casus konusu nedir, Beni Satan Casus oyuncuları kimler ve Beni Satan Casus özeti gibi konuları inceliyoruz.

BENİ SATAN CASUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Beni Satan Casus, iki gün boyunca aksiyon dolu maceralara atılan Audrey ve Morgan'ın hikayesini anlatıyor. 30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan, birbirlerinin en yakın arkadaşıdır. Los Angeles'ta sürdürdükleri hayat, sakin olsa da ikisini de tatmin etmemektedir. Öne çıkan hiçbir noktası olmayan sıradan hayatları, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır. Peşinde ölümcül suikastçılar olan bu adam, iki kadının hayatını altüst eder.

Eski sevgilisinin ajan olduğunu öğrenen Audrey ve ona yoldaşlık etmeye kararlı olan Morgan, kendilerini bile şaşırtarak maceraya atılırlar. Avrupa boyunca peşlerindeki suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır. Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır.

BENİ SATAN CASUS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Gillian Anderson

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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