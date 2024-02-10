Orhan Gencer: "Alınan galibiyetten dolayı mutluyuz"

ÇORUM - Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Orhan Gencer, Çorum FK karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Orhan Gencer, hafta başından beri Çorum FK'yı iyi analiz ettiklerini söyledi. Farklı bir sitemle maça çıktıklarını dile getiren Gencer, "Bunun çalışmasını da hafta boyunca yaptık. Burada iyi bir netice aldık. İyi bir mücadele oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çorum FK'ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kulandı.