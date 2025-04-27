Olay yargıya taşınıyor! Ndiaye, irfan Can'a yanıt verip küfürlü mesajları ifşa etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederken, sarı lacivertli takımın kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin futbolcusu Badou Ndiaye hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Ndiaye, milli kalecinin bu sözlerine yanıt verdi ve kendisine gelen mesajları paylaştı.

İRFAN CAN NE DEDİ?

İrfan Can, Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusunun maçı sırasında kendine dirsek attığını belirterek "N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!" ifadelerini kullanmıştı.

DAHA SONRA BİR DE PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan İrfan Can Eğribayat, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarından ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İrfan Can paylaşımında; "Deprem konusunda söylediklerimin yanlış anlaşılmasına izin vermem. Benim ailem de depremzede. Açıklamamda kastettiğim, depremde yaşadığımız birlikteliğin altını çizmektir. Bütün depremzedelerden yanlış anlaşıldığım için özür dilerim" ifadelerine yer vermişti.

NDIAYE'DEN YANIT GELDİ

Sarı lacivertli kalecinin bu tepkisine Ndiaye'den yanıt geldi. Maç sonunda Zpor'a konuşan Senegalli futbolcu, "İrfan Can ile aranızda ne oldu?" sorusu üzerine "İrfan Can? Hiçbir şey olmadı. Hayır, ben asla öyle bir şey yapmam. Bence bu sadece küçük bir komediydi. Ben asla böyle bir şey yapmam" diye konuştu.

KENDİSİNE GELEN KÜFÜRLÜ MESAJLARI DA PAYLAŞTI

Öte yandan 34 yaşındaki futbolcu, kendisine sosyal medya üzerinden edilen küfürleri Instagram hesabından paylaştı.

GAZİANTEP FK'DAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Gaziantep FK'dan da bir açıklama geldi. Kırmızı-siyahlı kulüp, olayı yargıya taşıyacak. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Fenerbahçe arasında 26.04.2025 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasının ardından, İrfancan Eğribayat isimli bir şahsın maç sonunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını hedef alan ifadelerine üzüntüyle şahit olduk.

"GAZİANTEPLİLERİ RENCİDE ETMİŞTİR"

İlgili şahıs, Asrın Felaketi olan 6 Şubat depreminden etkilenen Gazi şehrimize yaptığını iddia ettiği yardımları bile dile getirmeye çalışarak, öncelikle Gazi şehrimizi ve Gazianteplileri rencide etmiştir. Şahsın bu söz ve davranışlarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bunun sonrasında ise, takım kaptanlarımızdan Badou Ndiaye hakkında "amacı ne çok iyi biliyorum, nerenin futbolcusu olduğunu da biliyorum, önce adam olsun, insan olsun" gibi sportmenliğe ve spor ahlakına açıkça aykırı sözlerle kendisini açıkça hedef gösteren bu şahıs, futbolcumuza sosyal medya üzerinden birçok tehdit ve hakaret içeren mesajlar atılmasına sebep olmuştur.

"HUKUKİ GİRİŞİMLERE BAŞLADIK"

Gittiği her stadyumda yapmış olduğu provokasyonlarla rakip takım taraftarlarını tahrik eden ve kendi camiasına şirin görünmeye çalışan bu şahıs, Kulübümüze, taraftarlarımıza ve herhangi bir futbolcumuza "ADAM" ve "İNSAN" olmayı öğretecek durumda değildir. İrfancan Eğribayat isimli şahsın, sportmenliğe, spor ahlakına ve fair play ilkelerine aykırı sözlerini futbol kamuoyunun takdirine bıraktığımızı ve ayrıca Futbolcumuza sosyal medya üzerinden edilen hakaret ve tehdit içerikli mesajlarla ilgili hukuki girişimlerimizin başlamış olduğunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

FENERBAHÇE'DEN GAZİANTEP FK'YA YANIT

Gaziantep FK'nın bu hamlesinin ardından Fenerbahçe'den de yanıt niteliğinde bir açıklama geldi. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Dün akşam Gaziantepspor ile oynadığımız karşılaşmada ağır hakaretlere maruz kalan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte rakip takımın futbolcusu tarafından fiziki müdahaleye uğrayan futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın sonuna kadar yanındayız.

Maç sonunda yaşananlar sonrasında gereken düzeltmeyi yapıp gerçek duygularını hassasiyetle dile getiren futbolcumuzu, bugün kasten ve hadsizce yeniden hedef almaya çalışan bu yaklaşımın amacı ortadadır.

Çirkin tavırlarıyla futbol sahalarında rakibe saygıyı yok sayanların ve bu durumu savunanların, spor ahlakından bahsetmeye hakkı olmadığını vurgularız."