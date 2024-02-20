Niğdeli Sporcu Ebru Tuncer, Kayak Türkiye Şampiyonası'nda 2 Altın Madalya Kazandı

Niğdeli milli sporcu Ebru Tuncer 14-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleşen Kayak (Biathlon) Türkiye Şampiyonas'ında 2 altın madalya kazanarak zirvede yer aldı.

Erzurum'da gerçekleşen yarışmalarda büyük üstünlükle 1. olan sporcu Niğde'ye 2 altın madalya daha kazandırdı. Ebru Tuncer, bu başarısıyla da 21 Şubat - 03 Mart 2024 tarihleri arasında Estonya'da yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'yi ve Niğde'yi temsil edecek.

Antrenör Mustafa İlçin, bu yıl birçok uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etme başarısı gösterdiklerini söyleyerek, Dünya Şampiyonası'ndan da en iyi sonuçla dönmek istediklerini ifade etti. - NİĞDE