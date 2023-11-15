Muğla'da havadan trafik denetimi yapıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılan 'Cayrokopter' ile Ortaca-Dalyan yolunda havadan trafik denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 7 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılan 'Cayrokopter' ile Ortaca- Dalyan yolunda havadan trafik denetimi yapıldı.

Ortaca-Dalyan yolunda trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi - MUĞLA