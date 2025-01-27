Üye Girişi
Haberler
78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu

Müdür tutuklandı, otel gece yarısı apar topar kapatıldı
İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor

İsrail'den beklenen hamle geldi! Kuyruğun sonu görünmüyor
Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı

Trump dediğini yaptı! Yardımların tamamı durduruldu

Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2 kazanılan Göztepe maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı kart cezası nedeniyle maçı locadan takip eden Mourinho, paylaşımında ''Yüzümden de anlaşılacağı üzere çok eğlendim'' ifadelerini kullandı. Doğum günü sebebiyle gelen mesajlara da teşekkür eden Mourinho'nun bu ilginç paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2 kazanılan Göztepe maçının ardından paylaşım yaptı.

"ÇOKEĞLENDİM"

Cezası nedeniyle mücadeleyi locadan takip eden Mourinho, 'Yüzümden de anlaşılacağı üzere çok eğlendim' dedi. Sarı kart cezası nedeniyle maçı locadan takip eden Jose Mourinho, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Doğum günü sebebiyle atılan mesajlara teşekkür eden Jose Mourinho, "Bu kadar çok mesaj için teşekkürler. Yüzümden de anlaşılacağı üzere çok eğlendim" ifadelerini kullandı. Mourinho'nun kendisine has ilginç paylaşımına etkileşim yağdı.

İşte o paylaşımlar;

Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar

Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar

Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar

Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar

Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar

Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar

Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Trump dediğini yaptı! Yardımların tamamı durduruldu
img

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
img

Türkiye havadan rekor para kazandı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Kariyerinin en dibine geldiğini , eğlencesine geldiğini herkes biliyor zaten..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

Kadıköy bit pazarında dehşet! İtalyan şefin oğlu yaşam savaşı veriyor
Fenerbahçe soyunma odası görüntülerini paylaştı! Mert Hakan devre arası çıldırmış

Mert Hakan'ın çıldırdığı anlar
İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı

İrem Derici'den kötü haber!
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.