Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2 kazanılan Göztepe maçının ardından paylaşım yaptı.

"ÇOKEĞLENDİM"

Cezası nedeniyle mücadeleyi locadan takip eden Mourinho, 'Yüzümden de anlaşılacağı üzere çok eğlendim' dedi. Sarı kart cezası nedeniyle maçı locadan takip eden Jose Mourinho, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Doğum günü sebebiyle atılan mesajlara teşekkür eden Jose Mourinho, "Bu kadar çok mesaj için teşekkürler. Yüzümden de anlaşılacağı üzere çok eğlendim" ifadelerini kullandı. Mourinho'nun kendisine has ilginç paylaşımına etkileşim yağdı.

İşte o paylaşımlar;