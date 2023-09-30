Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Derin Toparlak, İstanbul'da coşkuyla karşılandı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 5000 metre açık su yarışında altın madalyanın sahibi olmuştu. Milli yüzücü, iki hafta önce Yunanistan'ta düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda da 200 metre paletli yüzme yarışında da şampiyon olmuştu. Şampiyon sporcuya İstanbul'a gelişinde coşkulu karşılama yapıldı. Kulüp yetkilileri ve sevenleri Toparlak'ı havalananında yalnız bırakmadı. - İSTANBUL