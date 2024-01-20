Milli tenisçiler Ergi Kırkın ve Yankı Erel, M25 Doha Turnuvası'nda şampiyon oldu

Milli tenisçiler Ergi Kırkın ve Yankı Erel, Katar'da düzenlenen toplamda 25 bin Dolar ödüllü M25 Doha Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Sert zeminde gerçekleşen organizasyonda ilk turu walkover olarak geçen Kırkın/Erel ikilisi çeyrek finalde Gürcü rakiplerini, yarı finalde ise 1 numaralı seri başı Çek rakipleri Marek Gengel/Matej Vocel'i yenerek finale ilerledi. Final maçında Japon rakipleri Masamichi Imamura/Naoki Tajima'yı 4-6, 6-3 ve 10-2 ile geçen Yankı Erel/Ergi Kırkın ikilisi beraber ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL