Üye Girişi
Haberler

Milli tenisçiler Ergi Kırkın ve Yankı Erel, M25 Doha Turnuvası'nda şampiyon oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Milli tenisçiler Ergi Kırkın ve Yankı Erel, Katar'da düzenlenen M25 Doha Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. İlk turu walkover olarak geçen Kırkın/Erel ikilisi çeyrek finalde Gürcü rakiplerini, yarı finalde ise Çek rakipleri Marek Gengel/Matej Vocel'i yenerek finale çıktı. Finalde Japon rakiplerini mağlup eden ikili, ilk çiftler şampiyonluğunu kazandı.

Milli tenisçiler Ergi Kırkın ve Yankı Erel, Katar'da düzenlenen toplamda 25 bin Dolar ödüllü M25 Doha Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Sert zeminde gerçekleşen organizasyonda ilk turu walkover olarak geçen Kırkın/Erel ikilisi çeyrek finalde Gürcü rakiplerini, yarı finalde ise 1 numaralı seri başı Çek rakipleri Marek Gengel/Matej Vocel'i yenerek finale ilerledi. Final maçında Japon rakipleri Masamichi Imamura/Naoki Tajima'yı 4-6, 6-3 ve 10-2 ile geçen Yankı Erel/Ergi Kırkın ikilisi beraber ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Japon Katar Turnuva Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK PARTİ ADAY TANITIM CANLI YAYIN | AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanları açıklandı mı? Haliç Kongre Merkezi aday tanıtım İZLE! Mesut Üner kimdir, kaç yaşında? Mesut Üner ne mezunu? Recep Erol kimdir, nereli? Recep Erol ne mezunu? Recep Erol hayatı ve kariyeri! Mustafa Günaydın kimdir, nereli? Mustafa Günaydın ne mezunu? Yasin Kartoğlu kimdir, ne mezunu? Yasin Kartoğlu hayatı ve kariyeri! Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title