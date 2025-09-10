Haberler

MHP'den kritik kongre öncesi Ali Koç'a tam destek: Açıklamalar peş peşe geldi

MHP'den kritik kongre öncesi Ali Koç'a tam destek: Açıklamalar peş peşe geldi
Güncelleme:
Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları Kurmayları, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde Ali Koç'u destekleyeceğini açıkladı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Ali Koç'a olan desteğini ilan etti.

Fenerbahçe'de yapılacak kongre öncesi Devlet Bahçeli'nin kurmaylarından gelen peş peşe paylaşımlar dikkat çekti. Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyüp Yıldız ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, başkanlık için yeniden aday olan Ali Koç'a açıktan destek verdi.

"DESTEĞİMİZ ALİ KOÇ'TAN YANADIR"

Ali Koç'un MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği fotoğraf karelerini paylaşan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, "Fenerbahçe Kongresi'nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç'tan yanadır." ifadelerine yer verdi.

"ALİ KOÇ'A DESTEĞİMİZİ İLAN EDERİZ"

Aynı dakikalarda Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Koç'a olan desteğini ilan etti. Şanlı, söz konusu paylaşımında, "Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde Sayın Başkan Ali Koç'a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz.

"İRADEMİZİ ORTAYA KOYUYORUZ"

Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe'nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç'un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için…Ne Mutlu Türk'üm Diyene!"

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştireceğini duyurdu. Çoğunluk sağlanamazsa, toplantı 20-21 Eylül 2025'te yapılacak. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, genel kurul Chobani Stadı'nın hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde, saat 10.30'da düzenlenecek.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Fenerbahçe'nin başkanlık yarışı için dört isim öne çıkıyor: Mevcut başkan Ali Koç, Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, kulübün yeni liderliği için adaylıklarını ortaya koyuyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıekolojixx a:

Ali ölü bir kukladan medet umuyorsa zaten ölmüştür

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu ali koç mhp flörtünü anlayan beri gelsin gelecekte olacaklar için alt yapı hazırlanıyor olabilir yoksa ne alaka bayram değil seyran değil eniştem beni neden öptü muhabbeti

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz:

ali sen fb yi batırdın başarıya hasret kaldık hacıyı,hocayı bırak sen git işler yoluna girer

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yasin:

Allah'ım sen mevzuyu biliyorsun..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
