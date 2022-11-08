Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, derin göğüs dekolteli tulumuyla göz kamaştırdı

2017 yılında Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile nikah masasına oturan Antonela Roccuzzo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak dekolteli tulumuyla çektirdiği videoyu yayınladı.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Instagram'da 20,5 milyon takipçisi bulunan Antonela Roccuzzo, bir etkinlik öncesi ünlü makyaj sanatçısına makyaj yaptırdı. Güzelliğiyle dikkat çeken Roccuzzo, göğüs ve sırt dekolteli tulumuyla kamera karşısına geçti. 3 çocuk annesinin kusursuz fiziği ise takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme "Dünyanın en güzel futbolcu eşi" ve "Göz kamaştırıcı" gibi yorumlar yapıldı.