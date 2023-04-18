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Menemenspor zorlu deplasmanda

Menemenspor zorlu deplasmanda

Spor Haberleri

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 189 tarihi eser ele geçirildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayıp alt sıralarda kalan Menemen Futbol Kulübü yarın zorlu Bursaspor deplasmanına çıkacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda ev sahibi ekibin cezası nedeniyle taraftarından mahrum olacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta bir an önce puan tablosunda rahatlamak isteyen Menemen FK son 6 maça 39 puanla düşme barajının 4 puan üzerinde girdi. Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle çıkışa geçen Bursaspor'un ise 40 puanı var.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Menemen Spor Haberler

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