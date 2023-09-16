Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'a konuk olacak

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Nesibe Aydın ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, maç öncesi son antrenmanını TOBB ETÜ Spor Salonu'nda yapacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 2. Haftasında yarın deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk olacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın oynayacağı Nesibe Aydın için Ankara'da. Nesibe Aydın maçının son antrenmanını bugün maçın oynanacağı TOBB ETÜ Spor Salonunda yapacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol, daha sonra maç saatini beklemeye başlayacak. Lige Bursa Uludağ Basketbolu yenerek galibiyetle başlayan sarı kırmızılılar, ikinci maçını da kazanmak istiyor. Nesibe Aydın maçı öncesi sarı kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

Yarın Ankara TOBB ETÜ Spor Salonunda oynanacak olan Nesibe Aydın ile Melikgazi Kayseri Basketbol maçı saat 17.00'de başlayacak. - KAYSERİ