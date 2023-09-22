Melikgazi Kayseri Basketbol, İlkem Yapı Tarsuspor'u ağırlayacak

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n üçüncü hafta müsabakasında kendi evinde İlkem Yapı Tarsuspor'u konuk edecek. Maç saat 17.00'da başlayacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n üçüncü hafta müsabakasında yarın kendi evinde İlkem Yapı Tarsuspor'u ağırlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak olan maç saat 17.00'da başlayacak. Sezona Bursa Uludağ Basketbol galibiyeti ile başlayan sarı kırmızılılar; ligin 2. haftasında ise deplasmanda oynadığı maçta Nesibe Aydın'a 82-68 kaybederek ilk yenilgisini almıştı. Şimdi bu yenilgiyi telafi etmek isteyen Kayseri ekibi, yarın oynayacağı İlkemYapı Tarsusspor karşılaşmasında taraftarının desteğini bekliyor.

Tarsus ekibi ise ligde oynadığı iki maçı da kaybetmişti. - KAYSERİ