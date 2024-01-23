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Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, evinde oynadığı maçta Emlak Konut'u 89-80 mağlup etti. Bu galibiyetle ligdeki 8. galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta Emlak Konut'u 89-80 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki 8. galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, 8. galibiyetini aldı. Ligin 21. haftasında dün evinde oynadığı maçta Emlak Konut ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 9 sayı farkla 89-80 galip ayrıldı. Geride kalan 21. hafta sonunda oynadığı 20 maçta 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon Bursa Uludağ Basketbol (2), İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut (2), Çankaya Üniversitesi, İzmit Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederken Nesibe Aydın (2), Beşiktaş (2), Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (2), OGM Ormanspor, ÇBK Mersin, Galatasaray, Fenerbahçe, Botaş ve İlkem Yapı Tarsusspor ise kaybetti.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 22. haftasında evinde 28 Ocak Pazar günü Çankaya Üniversitesini konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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