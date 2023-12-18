ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'a deplasmanda 84-64 kaybetti. Bu mağlubiyetle ligde sekizinci yenilgisini alan takım, 20 puanla 9. sırada yer alıyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'a mağlup oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki sekizinci mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı BOTAŞ'a 84-64 kaybetti. İki maç sonra kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmandan 1 puanla döndü. Ligde geride kalan 14. hafta sonunda oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 20 puan topladı. Ligde 9. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 15. haftasında evinde Bursa Uludağ Basketbolu konuk edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut Çankaya Üniversitesi, İzmit Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u yenerken, Nesibe Aydın, Beşiktaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin, Galatasaray, Fenerbahçe ve BOTAŞ'a ise kaybetti. - KAYSERİ