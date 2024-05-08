Üye Girişi
Haberler

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Spordaki yükselişimiz devam edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun Türkiye'nin yükselen alanlarından biri olduğunu belirterek, spordaki yükselişin devam edeceğini söyledi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun Türkiye'nin yükselen alanlarından biri olduğunu belirterek, "Spordaki yükselişimiz devam edecek" dedi.

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde 2023 yılın enleri sahiplerini buldu. Törende basın mensuplarına konuşan Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dile kolay 70 yıl, durmaksızın, sporun, sporcunun, spor camiasının yanında olan bir çalışma. Ben bugüne kadar bu güzel geleneği sürdüren herkese minnetlerimi ifade ediyorum. Spor, Türkiye'nin yükselen alanlarından biri. Spordaki yükselişimiz devam edecek. Spora gönül verenler için önemli bir motivasyon kaynağı. Tüm adayları, ödüle layık görülen tüm spor camiasının fertlerini tebrik ediyorum. Milli takımımızda hocamız ile yeni bir heyecan var. İnanıyorum hem Avrupa'da milli takımımızla hem de Paris'ta olimpiyatlar var. Tokyo'da en çok madalya sayısına ulaşmıştık. Yeni hedefler, yeni başarılar olsun. Sporda yılların emekleri var. Emek, inanç ve kenetlenme var. O yüzden inanıyorum bu birliktelik tablosuyla güçlenerek devam edecek. Türkiye artık bir spor ülkesi. İnanıyorum futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, cimnastiğiyle, atletizmle, yüzmesiyle her alanda bu güçlü yürüyüş devam edecek. Gayret olmadan başarı olmaz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Türkiye Spor Milli Takım Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024? Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi? Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası? Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi? Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title