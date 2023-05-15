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Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

Spor Haberleri

Seçimlerde siyasi partilerin listelerinden spor dünyasının ünlü isimleri milletvekili olabilmek için yarıştı. İşte eski futbolcular Alpay Özalan ve Gökhan Zan'dan teknik direktör Ünal Karaman'a kadar Meclis'e giren ve giremeyen isimler.

Spor dünyasının önemli figürlerini bünyelerine katan siyasi partiler, seçimlerde bu isimlere listelerinden yer verdi. Milletvekili adayı olarak gösterilenlerden kimi Meclis'e girerken, kimi ise yeterli oyu alamadı.

AK Parti İzmir 2. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olan eski futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'nin İzmir'den 8 vekil çıkarmasıyla yeniden Meclis'e girdi.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

Teknik direktör ve eski futbolcu Ünal Karaman'ı İYİ Parti, Konya 1. sıradan aday göstermişti. İYİ Parti'nin Konya'dan 1 milletvekili çıkarmasıyla Karaman, Meclis'e girmeye hak kazandı.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

MHP'nin Kocaeli 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Saffet Sancaklı, yarışı kazanarak bir dönem daha milletvekili olmaya hak kazandı.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

Deprem felaketinin olduğu dönemde Hatay'dan yardım çağrıları ve canlı yayınlar yaparak bölgenin sesi olan eski futbolcu Gökhan Zan'ı İYİ Parti, Hatay'da 2. sıradan milletvekili adayı olarak göstermişti. Zan, milletvekili seçilmedi.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

AK Parti'nin Antalya 7. sıradan aday gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi. Antalya'da 488 bin 223 oy alan AK Parti 6 milletvekili çıkarabildi.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

20 yaşındaki Milli yüzücü Umut Arman Sonay, AK Parti İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday olmuştu. Sonay vekil seçilemedi.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

İYİ Partili Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, ittifak çerçevesinde CHP'den aday gösterilmişti. Ankara 2. Bölge 4. sıradan aday gösterilen Yamak, milletvekili seçilmedi.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kuddusi Müftüoğlu Umut Arman Sonay Alpay Özalan Ünal Karaman Gökhan Zan İrem Yaman Spor Haberler

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