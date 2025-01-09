Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan yıldız golcü, yeni sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

WANDA BARIŞMAK İSTEMİŞTİ

Icardi ile ayrılığı sonrası rapçi L-Gante ile bir birlikteliğe başlayan Wanda Nara geçtiğimiz günlerde L-Gante'den de ayrılmış ve Arjantinli yıldız ile olan, arşive kaldırdığı fotoğrafları bir kez daha yayınlayarak herkesi şaşırtmıştı.

ICARDİ'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Bu gelişmeler sonrası Icardi'den sürpriz bir hamle geldi. Icardi, yeni sevgilisinin fotoğraflarını paylaştı. Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem iddiaları doğruladı hem de aşkını ilan etti. China Suarez'in çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaşan Icardi, 'Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" şeklinde de bir not düşerek Wanda'ya göndermede bulundu.

İşte o paylaşımlar;