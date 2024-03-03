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Markus Gisdol: İlk 30 dakika çok iyi bir performans gösterdik

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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir karşılaşmasında ilk 30 dakika çok iyi bir performans sergilediklerini ancak kırmızı kartın tüm planlarını bozduğunu söyledi.

- Markus Gisdol: "İlk 30 dakika çok iyi bir performans gösterdik"

İSTANBUL - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 1-0 yenildikleri RAMS Başakşehir karşılaşmasında ilk 30 dakika çok iyi bir performans sergilediklerini ancak kırmızı kartın tüm planlarını bozduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildi. Müsabakanın ardından Samsunpor Teknik Direktörü Markus Gisdol, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendileri adına bu sezonun en iyi ilk 30 dakikasını oynadıklarını aktaran Gisdol, "Açıkçası böyle bir maçtan sonra doğru kelimeleri bulmak kolay değil. İlk 30 dakika çok iyi bir performans gösterdik. Belki bugüne kadar sezon boyunca oynadığımız en iyi ilk 30 dakika diyebilirim. Zor bir rakibe karşı oynadık biz bunu. Kırmızı kart bütün planlarımızı bozdu ve bütün oyun şeklimizi etkiledi. Sonuç olarak kaybettik, üzgünüz. Maçla alakalı hakemin vermiş olduğu iki karar vardı. Bir kırmızı kart pozisyonu ve bir de gol yediğimiz pozisyon. Şayet bunlar bu şekilde gelişmemiş olsaydı maçın seyri farklı olacaktı. Ama biz takım olarak çok iyi savaştık, elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. Takım olarak doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

"Takımımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum"

Müsabakadaki hakem kararlarını da değerlendiren Alman çalıştırıcı, "Marius'un pozisyonuyla alakalı şunu belirtmem gerekiyor. Hakemlerle ilgili konuşmak her zaman zordur. Rakip orada ayağını kaldırdı, Marius da istemeden ayağına basmış olabilir. Hakem ilk başta faul yok dedi ve atağı devam ettirdi. VAR çağırınca izledikten sonra bir faul olduğunu görünce kırmızı kart verdi. Golü yediğimiz pozisyon hakemin gözlerinin önünde olan bir pozisyondu. Başta faul verdi. Çünkü hakem o pozisyona çok yakın bir şekilde duruyordu. Benim bilgilerime göre de pozisyonda yüzde yüz bir şekilde faul varsa ya da faul yoksa VAR devreye girmeli. Sonra da hakem VAR'ın çağırmasıyla birlikte golü verdi. Sonuç olarak bizim aleyhimize verilen iki karar diyebilirim. Zor bir rakibe karşı bu kararlarla maçı devam ettirmek zorunda kaldık. Ama takımımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı da gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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