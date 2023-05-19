Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Manisa FK, Pendikspor'u konuk edecek

Manisa FK, Pendikspor'u konuk edecek

Spor Haberleri

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 38. hafta mücadelesinde Pendikspor'u ağırlayacak.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 38. hafta mücadelesinde Pendikspor'u ağırlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 38. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, İstanbul ekibi Pendikspor'u konuk edecek. 21 Mayıs Pazar günü Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak ligi galibiyetle kapatmak istiyor. Manisa Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. - MANİSA

Manisa Seçim Sonuçları
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Manisa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Pendikspor Manisa Futbol Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title