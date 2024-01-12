Manisa FK, kadrosunu Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşqın'la güçlendirdi

1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında Play-Off ve Süper Lig hedefini yakalamak isteyen Manisa Futbol Kulübü kadrosunu Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşqın'la güçlendirdi. Manisa FK yönetimi transferi resmen duyurdu. 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce ülkesinde Keşla, Sumgayit, Zira ve Turan Tovuz takımlarında forma giydi. Azerbaycan Milli Takımı'nda da 2 maçta oynayan Sertan, kariyerinde daha önce 2018 yılında Keşla'da Azerbaycan Kupası'nı kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor