Manisa Büyükşehir Belediyespor FIBA Europe Kupası'nda Son 16'ya yükseldi

Basketbolda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası'nda Son 16'ya çıkmayı başardı. Grup lideri olarak ikinci tura yükselen Manisa temsilcisi, yeni rakipleriyle mücadele etmeye hazırlanıyor.

Basketbolda Türkiye'yi Avrupa'da ilk kez temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası'nda adını Son 16'ya yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. Elemeleri geçtikten sonra E Grubu'ndaki son maçında evinde Porto'yu 75-66 mağlup ederek grubu lider tamamlayan Manisa temsilcisi ikinci tura çıkmanın sevincini seyircisiyle paylaştı.

İkinci turda M Grubu'nda yer alan yeşil-beyazlı takımın yeni rakipleri Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya) ve BCM Gravelines Dunkerque (Fransa) oldu. Manisa ikinci turdaki ilk maçında 6 Aralık Çarşamba günü BCM Gravelines Dunkerque'yi konuk edecek. Manisa ekibi 13 Aralık'ta deplasmanda Nymburk'la 10 Ocak'ta evinde Zaragoza ile karşılaşacak. Rövanş maçları sonrası grupta ilk 2 sırada yer alan takımlar mart ayında çeyrek finale yükselecek.