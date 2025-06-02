Ligin gol kralları da Galatasaray'dan

Ligin gol kralları da Galatasaray'dan
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Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ligde forma giydiği 30 maçta 26 kez ağları havalandırarak sezonun en golcü futbolcusu oldu.

Galatasaray, 67. sezonu tamamlanan ligde 19 kezle en fazla gol kralı çıkaran takım ünvanını sürdürdü.

Süper Lig'de Fenerbahçe 16, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor ise 4'er kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.

Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü 3'er, Adanaspor ve Kayserispor 2'şer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa da 1'er gol kralı çıkardı.

Lig tarihinde 19 farklı takımdan 33'ü Türk, 16'sı yabancı toplam 49 futbolcu "gol kralı" ünvanını kazandı.

Metin Oktay'ın rekoru

Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu ünvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait.

Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez bu ünvanı alarak, adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Metin Oktay'ı 5 kezle Tanju Çolak, 3'er kezle Cemil Turan, Aykut Kocaman ve FETÖ firarisi Hakan Şükür izliyor.

Tanju Çolak tarihe geçti

Lig tarihinde gol kralları içinde en fazla skor üreterek bu ünvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak.

Tanju Çolak, 1987-88 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine geçti.

Tanju Çolak ayrıca, 5 kez yakaladığı gol kralı ünvanına 3 ayrı kulüpte ulaşarak ayrı bir rekor kırdı. Golcü futbolcu, 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında Samsunspor, 1987-88 ve 1990-91'de Galatasaray, 1992-93'te de Fenerbahçe formasıyla gol kralı oldu.

Yabancı krallar

Lig tarihinde şimdiye dek 16 yabancı futbolcu, 17 kez gol kralı ünvanını yakaladı.

Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-84 sezonunda 16 gol atarak lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu olmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın 2 kez gol kralı olduğu ligde, Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Ariza Makukula, Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, Bursaspor'un Brezilyalı golcüsü Jose Fernando Viana de Santana "Fernandao", Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, aynı sezon Kasımpaşa ve Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, Trabzonspor'da oynayan Norveçli Alexander Sörloth, Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, Fenerbahçe'de mücadele eden Enner Valencia ile Galatasaray'da görev yapan Mauro Icardi gol krallıkları yaşadı.

Süper Lig'in son gol kralı Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen oldu.

En çok gol atan yabancı Diagne

Süper Lig'de 2018-19 sezonunda gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, lig tarihinde rekora imza attı.

Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol krallı olan Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol üretti.

Paylaşılan krallıklar

Ligin geride kalan 67 yıllık tarihinde gol krallığı 3 kez paylaşıldı.

Ligde 1975-1976 sezonunda Fenerbahçeli Cemil Turan ile MKE Ankaragücü'nden Ali Osman Renklibay 17'şer golle, 1979-1980'de Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli 12'şer golle ortak gol kralları oldu. 2001-2002 sezonunda ise Beşiktaşlı İlhan Mansız ile Galatasaray formasıyla mücadele eden FETÖ firarisi Arif Erdem 21'er golle bu unvanı paylaştı.

Gol ortalaması en yüksek ve en düşük krallar

Lig tarihinde oynadığı maç başına attığı gol sayısında en başarılı kral Metin Oktay oldu.

Galatasaraylı futbolcu, 1962-63 sezonunda forma giydiği 26 maçta 38 gol atarken maç başına 1,46 gol ortalamasına ulaştı ve en başarılı isim olarak tarihe geçti.

Gol ortalaması en düşük krallar ise 1979-80 sezonunda zirveyi paylaşan Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli oldu. Toplam 30 maçta 12'şer gole imza atan iki futbolcu da maç başına 0,4 ortalama tutturdu.

"Yedek kral" Semih Şentürk

Süper Lig'in 2007-08 sezonu gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk, ilginç şekilde tacı taktı.

Sezonu 17 golle tamamlayarak kariyerinde ilk kez bu ünvanı elde eden Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı "nöbetçi golcü"ye çıktı.

Semih, 2007-08 sezonunda çeşitli zaman dilimlerinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Galatasaray'da tacı taktı

Sergen Yalçın ile "dört büyükler"de oynayan iki futbolcudan Burak Yılmaz, iki ayrı takımda birden bu ünvanı aldı.

Milli futbolcu, 2011-12 sezonunda Trabzonspor formasıyla 34 maçta 33 gol, 2012-13'te de Galatasaray formasıyla 30 maçta 24 gol atarak krallık tacını taktı.

Ligin gol kralları

Türkiye'nin en üst seviye liginde geride kalan 66 sezonda gol krallığını kazanan futbolcular şunlar:

SezonGol KralıTakımıMaçGolOrtalama
1959Metin OktayGalatasaray15110,73
1959-60Metin OktayGalatasaray35330,94
1960-61Metin OktayGalatasaray28361,29
1961-62Fikri ElmaAnkara Demirspor34210,62
1962-63Metin OktayGalatasaray26381,46
1963-64Güven ÖnütBeşiktaş30190,63
1964-65Metin OktayGalatasaray22170,77
1965-66Ertan AdatepeMKE Ankaragücü26200,77
1966-67Ertan AdatepeMKE Ankaragücü28180,64
1967-68Fevzi ZemzemGöztepe30190,63
1968-69Metin OktayGalatasaray26170,65
1969-70Fethi HeperEskişehirspor26130,50
1970-71Ogün AltıparmakFenerbahçe26160,62
1971-72Fethi HeperEskişehirspor30200,67
1972-73Osman ArpacıoğluFenerbahçe19160,84
1973-74Cemil TuranFenerbahçe30140,47
1974-75Ömer KanerEskişehirspor26140,54
1975-76Cemil TuranFenerbahçe30170,57

Ali Osman RenklibayMKE Ankaragücü30170,57
1976-77Necmi PerekliTrabzonspor22180,82
1977-78Cemil TuranFenerbahçe30170,57
1978-79Özer UmduAdanaspor26150,58
1979-80Mustafa DenizliAltay30120,4

Bahtiyar YorulmazBursaspor30120,4
1980-81Bora ÖztürkAdanaspor26150,58
1981-82Selçuk YulaFenerbahçe28160,57
1982-83Selçuk YulaFenerbahçe30190,63
1983-84Tarık HodzicGalatasaray30160,53
1984-85Aykut YiğitSakaryaspor34200,59
1985-86Tanju ÇolakSamsunspor34330,97
1986-87Tanju ÇolakSamsunspor34250,74
1987-88Tanju ÇolakGalatasaray37391,05
1988-89Aykut KocamanFenerbahçe34290,85
1989-90Feyyaz UçarBeşiktaş33280,85
1990-91Tanju ÇolakGalatasaray29311,07
1991-92Aykut KocamanFenerbahçe25251
1992-93Tanju ÇolakFenerbahçe23271,17
1993-94Bülent UygunFenerbahçe27220,81
1994-95Aykut KocamanFenerbahçe25271,08
1995-96Şota ArveladzeTrabzonspor30250,83
1996-97Hakan ŞükürGalatasaray33381,15
1997-98Hakan ŞükürGalatasaray32321
1998-99Hakan ŞükürGalatasaray33190,58
1999-00Serkan AykutSamsunspor33300,91
2000-01Okan YılmazBursaspor31230,74
2001-02İlhan MansızBeşiktaş30210,70

Arif ErdemGalatasaray32210,66
2002-03Okan YılmazBursaspor34240,71
2003-04Zafer BiryolKonyaspor33250,76
2004-05Fatih TekkeTrabzonspor34310,91
2005-06Gökhan ÜnalKayserispor32250,78
2006-07Alex de SouzaFenerbahçe32190,59
2007-08Semih ŞentürkFenerbahçe27170,63
2008-09Milan BarosGalatasaray31200,65
2009-10Ariza MakukulaKayserispor29210,72
2010-11Alex de SouzaFenerbahçe33280,85
2011-12Burak YılmazTrabzonspor34330,97
2012-13Burak YılmazGalatasaray30240,80
2013-14Aatıf ChahechouheSivasspor34170,50
2014-15FernandaoBursaspor32220,69
2015-16Mario GomezBeşiktaş33260,79
2016-17Vagner LoveAlanyaspor28230,82
2017-18Bafetimbi GomisGalatasaray33290,88
2018-19Mbaye DiagneGalatasaray29301,03
2019-20Alexander SörlothTrabzonspor34240,71
2020-21Aaron BoupendzaHatayspor36220,61
2021-22Umut BozokKasımpaşa38200,52
2022-23Enner ValenciaFenerbahçe31200,93
2023-24Mauro IcardiGalatasaray34250,73
2024-25Victor OsimhenGalatasaray

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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