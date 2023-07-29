Kuyucak Belediyespor Karate Takımı'ndan Poyraz Karasu Uluslararası Marmara Kupası'nda İkinci Oldu

Kuyucak Belediyespor Karate Takımı sporcularından Poyraz Karasu, milli takım forması ile yarıştığı Uluslararası Marmara Kupası'nda ikinci oldu. İstanbul'da gerçekleşen Karate Marmara Kupası'nda Poyraz Karasu +45 kilogramda ikinci olarak hemşehrilerini gururlandırdı. Kuyucak Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 'Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalarımızın meyvelerini almaya devam ediyoruz. Antrenörümüz Doğuş Erdem'i ve sporcumuzu tebrik ederiz. Daha nice başarılara' ifadelerine yer verildi.