Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
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Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluk kutlamalarında sahne alan Hande Yener'in yanında dans eden isim sosyal medyada merak konusu oldu. Sahnedeki dansçının, dünyaca ünlü Türk koreograf Mecnun Giasar olduğu ortaya çıktı. Kadın kıyafetiyle performans sergileyen Giasar, daha önce Madonna, Rosalía ve Marina Satti gibi dünyaca ünlü sanatçılarla çalıştı.

Türkiye Siogorta Basketbol Süper Ligi finalinde Beşiktaş'ı 84-68 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 2, toplamda da 12. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-lacivertlilerin salonda kutladığı şampiyonlukta sahneye çıkan Hande Yener taraftarları coşturdu. Hande Yener'in yanında dans eden kişi ise sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

GÜNDEM OLDU

Hande Yener, daha önce Madonna, Rosalía, Marina Satti gibi isimlerin koreograflığını üstlenen dünyaca ünlü Türk koreograf Mecnun Giasar'la çalışmaya başlamıştı. Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarına da kadın kıyafetiyle katılan Mecnun Giasar, kendisini tanımayanların yorumlarına maruz kaldı.

Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI: GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANAN İLK TÜRK KOREOGRAF

Geçtiğimiz yıl Eurovision'da İtalya ve Yunanistan'ın koreografisini hazırlayan Mecnun Giasar, Grammy Ödülü kazanan ilk Türk koreograf statüsünde bulunuyor.

Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Ehliyeti olup arabayı kullanamayanlardan bir farkı yok.

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Haber YorumlarıMGk:

Lutspor

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