Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Halı Saha Futbol Turnuvasını Kazandı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve 7 Orman İşletme Müdürlüğünün katılımı ile gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında şampiyonluğu Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü kazandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarını bir araya getirmek, birimler arasındaki kaynaşmayı sağlamak, mesleki motivasyonlarını arttırmak, dostlukların pekişmesi, dayanışmanın arttırılmasını sağlamak amacıyla Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve 7 Orman İşletme Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleşen Halı Saha Futbol Turnuvası 3.lük ve final maçıyla sona erdi.

Halı Saha Futbol Turnuvası maçlarını yakından takip eden Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, turnuva boyunca çok güzel anların, anlamlı buluşmaların ve çekişmeli maçların oynanması ile amacına ulaşılan bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ve bütün takımlara teşekkür ettiğini söyledi. Turnuvayı Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı, Savaş Ünle ve Taner Nişancı da takip etti.

Turnuvada gol kralı ödülünü 11 gol ile Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünden Tahsin Yurdcu aldı.

Simav Orman İşletme Müdürlüğü ile Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü arasında oynanan maçı 9-5 kazanan Simav Orman İşletme Müdürlüğü 3.'lük kupasını, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğünü 7-1 yendiği maç sonucunda Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü 2.'lik kupasını alırken, Halı Saha Futbol Turnuvasında Şampiyonluğu Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü kazandı. - KÜTAHYA