Kumluca'da Down Sendromlular Futbol İl Şampiyonası yapıldı

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ziya Gökalp Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun halı sahasında düzenlenen Down Sendromlular Futbol İl Şampiyonası'nın başlama vuruşunu Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, down sendromlu Ayşegül isimli çocukla birlikte yaptı.