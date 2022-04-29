Kozluk Belediyesi 8. Geleneksel Oruç Ligi Futbol Turnuvası'nda kazanan dostluk oldu

KOZLUK, BATMAN (Haberler.com) - Batman'ın Kozluk ilçesinde geleneksel olarak Ramazan ayında düzenlenen "Oruç Ligi" her sene olduğu gibi bu yıl da futbolseverlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Maç öncesi iki takım futbolcuları İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan ''KADES-Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur'' adlı pankart ile sahaya çıktı.

BİNİ AŞKIN TARAFTAR İZLEDİ

İlçemizden 26 takımın katılmasıyla düzenlenen turnuvada final müsabakası Sanayi Spor ve Uysal Hafriyat arasında kıran kırana geçen mücadele ile son buldu. Maç içeresinde birçok enstantanenin yaşandığı müsabakayı bini aşkın taraftar izleyerek takımlarını destekledi.

ŞAMPİYON SANAYİ SPOR OLDU

Dostluk ve fair-play ruhunun önde olduğu karşılaşmada rakibini normal sürenin bitiminde 3-2'lik skorla geçen Sanayi Spor, şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Kupa seramonisinde şampiyonluk kupasını Kaymakamımız Sayın Eyyüp GÜNGÖR ve Belediye Başkanımız Sayın Ayhan EREN'in ellerinden alan futbolcular büyük sevinç yaşadı.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI DA KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Final müsabakasını; Kaymakamımız Sayın Eyyüp GÜNGÖR, Belediye Başkanımız Sayın Ayhan EREN, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet ATAŞ, ilçe protokol üyeleri olmak üzere binlerce futbolsever izledi.

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