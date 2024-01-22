Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı Şampiyonluk Hedefine Yaklaşıyor

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, süper ligde oynadığı 13'üncü maçını da kazanıp, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Konyaaltı Belediye SK fırtınası esiyor. Avrupa şampiyonu apoletli Mavi Kelebekler, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 30-44 skorla mağlup ederek üst üste 13'üncü galibiyetini elde etti. Geçtiğimiz yıl süper lig şampiyonluğunu son maçta kıl payı kaybeden Maviler, 2023-2024 sezonunda bu hedefine ulaşmak istiyor. Anadolu Üniversitesi ile oynadığı karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Konyaaltı Belediye SK, maçı 14 sayı farkla kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. Konyaaltı takımında Edanur Çetin attığı 10 gol ile yıldızlaşırken, Dönegül Bozdoğan ve Oleksandra Furmanets de 6'şar gol ile galibiyette önemli rol oynadı.

"Bu yıl şampiyon olacağız"

Ligde oynadıkları 13'üncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Geçtiğimiz yıl Avrupa kupasını kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşatan takımımız, bu yıl da ligde çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Ligde ve kupada şampiyon olacaklarına inanıyoruz" dedi.

"Kaleciler harim tüm oyunculardan skor katkısı"

Rakiplerinin kendilerine göre daha genç bir takım olmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini aktaran Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal ise, "Bütün oyuncularımıza süre verdiğimiz bir karşılaşma oldu. Kalecilerimiz hariç tüm oyuncular rakip kalede gol buldu. Bu güzel bir istatistik. Daha az süre alan oyuncularımızın da her an oyuna girecekmiş gibi hazır olmalarını görmekten mutluyum. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA