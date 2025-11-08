Haberler

Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

Daha önce hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın adının verileceği açıklanan Konyaspor Tesisleri'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismi verildi. Bu hareket, Konyasporlu taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Konyasporlu eski futbolcu Serdar Gürler de konuyla ilgili paylaşım yaptı.

  • Konyaspor'un yeni tesislerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismi verildi.
  • Tesislerin adının önceden merhum futbolcu Ahmet Çalık olacağı açıklanmıştı ancak bu karardan vazgeçildi.
  • Tesislere verilen isim Konyasporlu taraftarlar ve bazı siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Konyaspor'un yeni tesisleri hizmete sokuldu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tesisler hizmete girer girmez büyük tartışma yarattı.

'AHMET ÇALIK TESİSLERİ' OLACAK DENMİŞTİ

Daha önce Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre; Tesislere 2022 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın isminin verileceği ifade edilmişti ancak bu karardan vazgeçildi.

YENİ ADI: KONYASPOR MURAT KURUM TESİSLERİ

Alınan karar doğrultusunda, yeni tesislere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismi verildi. Tesislerin adı 'Konyaspor Murat Kurum Tesisleri' oldu. Bu karar, Konyasporlu futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP'Lİ BARIŞ BEKTAŞ'TAN TEPKİ

Konyasporlu taraftarların ardından bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Barış Bektaş'tan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barış Bektaş, 'Konyaspor'umuzun kimliğine ve tarihine uygun bir çok isim varken; siyasi bir tercih yapılması ve aktif siyasi yaşamına devam eden bir siyasetçinin adının tesislere verilmesi en çok Konyaspor'a zarar verecek. #TesisinAdıAhmetÇalıkOlsun; merhum futbolcumuzun hatırasını yaşatalım.' sözlerini sarf etti.

SERDAR GÜRLER'DEN DE PAYLAŞIM

Öte yandan Konyaspor'un eski oyuncusu olan ve şu anda ikas Eyüpspor forması giyen Serdar Gürler de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak alınan bu karara tepki gösterdi.

İşte o paylaşım;

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Bu Murat Kurum kadar boş adam görmedim. Tek meziyeti Erdoğan ailesine yakın olması

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Komik yorum

yanıt4
yanıt8
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Boş boş konuşmayın. Heryere Ahmetin ismi mi yazılacak.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sırf yalakalık,İliç toprak kaymasında verdiği çed raporunu çed ile toprak kaymasının ne alakası var diye savunmuştu insanlar biraz da vicdani hareket etmeliler

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Saf adamın ismi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akp şehri burası giderken dikkat edin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
