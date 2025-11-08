Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Konyaspor'un yeni tesisleri hizmete sokuldu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tesisler hizmete girer girmez büyük tartışma yarattı.

'AHMET ÇALIK TESİSLERİ' OLACAK DENMİŞTİ

Daha önce Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre; Tesislere 2022 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın isminin verileceği ifade edilmişti ancak bu karardan vazgeçildi.

YENİ ADI: KONYASPOR MURAT KURUM TESİSLERİ

Alınan karar doğrultusunda, yeni tesislere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismi verildi. Tesislerin adı 'Konyaspor Murat Kurum Tesisleri' oldu. Bu karar, Konyasporlu futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP'Lİ BARIŞ BEKTAŞ'TAN TEPKİ

Konyasporlu taraftarların ardından bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Barış Bektaş'tan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barış Bektaş, 'Konyaspor'umuzun kimliğine ve tarihine uygun bir çok isim varken; siyasi bir tercih yapılması ve aktif siyasi yaşamına devam eden bir siyasetçinin adının tesislere verilmesi en çok Konyaspor'a zarar verecek. #TesisinAdıAhmetÇalıkOlsun; merhum futbolcumuzun hatırasını yaşatalım.' sözlerini sarf etti.

SERDAR GÜRLER'DEN DE PAYLAŞIM

Öte yandan Konyaspor'un eski oyuncusu olan ve şu anda ikas Eyüpspor forması giyen Serdar Gürler de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak alınan bu karara tepki gösterdi.

İşte o paylaşım;