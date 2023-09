Koçarlı'da Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor

Koçarlı'nın ilk yüzme havuzunun yapımı, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle tüm hızıyla devam ediyor. Kapalı ve yarı olimpik portatif yüzme havuzunun zemin etüdü ve beton dökümlerinin ardından çelik konstrüksiyonların montajına başlanırken, yüzme havuzunun 2 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

"Koçarlı'da spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz" diyerek biz sporu toplumun her kesimine yaymak, 6'dan 60'a kadar her yaş grubu için bir spor branşını Koçarlı halkının hizmetine sunmak olduğunun altını çizen Başkan Kaplan, "Koçarlı'yı her alanda olduğu gibi hem gençlerimiz için, hem her yaş grubundan vatandaşlarımız için, hem de engellilerimiz için her kesimi düşünerek yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız özgüveni yüksek gençler yetiştirmek, gençlerimizde kolektif hareket etme kabiliyeti geliştirmek. Gençleri kötü alışkanlıklarından korumak, kollamak, onları teknolojinin kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmak ve sağlıklı bir nesil oluşturmak ve sporu toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. Koçarlı'yı spor ile de çok daha farklı noktalara taşımayı düşünüyoruz" dedi.

Vali Şenol Engin Kapalı Spor Salonu içerisinde devam eden çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Koçarlı'nın ilk yüzme havuzu yapılıyor. Spor yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaz kış demeden yüzmeye gönül veren tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak olan Yüzme havuzu ikinci yüzyılında Koçarlı'ya çok yakışacak" dedi.

Yüzme Havuzu ile ilgili açıklama yapan Başkan Kaplan, "Kapalı yarı olimpik portatif yüzme havuzu zemin etüdü yapıldı. Beton dökümü gerçekleşti. Şimdi ise çelik konstrüksiyonların montajına başlandı. Yüzme havuzu tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek şekilde tasarlanıyor. Çocuklarımız, gençlerimiz ve engellilerimizin bütün ihtiyaçları düşünüldü. Tamamı çelik konstrüksiyondan oluşuyor. İlçemize yakışır bir yüzme havuzu kısa zamanda faaliyete geçecek" dedi.

Koçarlı, Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın söz verdiği spor yatırımları ile ilçede yaşayanların hayat standartlarını artıracak kent hizmetlerine birer birer kavuşuyor. Son olarak seçim döneminde söz verdiği yüzme havuzuyla ilgili de sözünü tutan Başkan Kaplan, yaklaşık 700 metrekarelik alanda hayata geçecek olan kapalı yarı olimpik portatif yüzme havuzunun 2 ay içerisinde bitirilmesini planladıklarını söyledi.

Yüzme havuzunun her mevsim kullanılabileceğini ifade eden Başkan Kaplan, "Gerek yüzme kursları için gerekse spor için olarak kullanılacak olan yüzme havuzu yaz ayları haricinde kış aylarında da ısıtmalı olarak hizmet verecek ve İlçedeki büyük bir eksikliğe cevap verecek. Yüzme havuzunda günlük spor ihtiyaçlarının yanında, her yaş grubuna yönelik aktiviteler ve ayrıca engellilerinde düşünülerek engellilere uygun olarak inşa edileceğini söyledi. - AYDIN