Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam'ı teknik direktör olarak göreve getirdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Mustafa Gürsel'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdi. Sağlam ile 2 yıllık anlaşma yapıldığı açıklandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Mustafa Gürsel'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Sağlam ile yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.