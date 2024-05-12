Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam'ı teknik direktör olarak göreve getirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Mustafa Gürsel'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlam ile yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.