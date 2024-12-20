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Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti

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Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti. Sağlam, zirvenin ortağı olan yeşil-siyahlı takımdan ayrılma gerekçelerini de yaptığı yazılı açıklamayla tek tek sıraladı.

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig bileti kovalayan Kocaelispor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, istifa ettiğini açıkladı.

"SAHA DIŞI KONULAR GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYOR"

Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hedeflenen şampiyonluk yolunda ilerlenen günlerde sessiz kalmanın mümkün olmadığı gelişmelere" ilişkin değerlendirme yapmak zorunda olduğuna dikkati çekti. Her zaman taraftarın mutluluğunun kendisi için en önemli konulardan biri olduğunu aktaran Sağlam, sanılanın aksine ciddi finansal sıkıntılara rağmen kulübün Türkiye Kupası'nda kazasız şekilde yoluna devam ettiğini, ligde de 3. sıradaki rakiple arada 4 puan fark olduğunu hatırlatarak, bazı saha dışı konuların gündemlerini meşgul eder hale geldiğini ileri sürdü.

Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti

"TARAFTARLARI MANİPÜLE EDENLER VAR"

Sağlam, bunun sonucunda oluşan memnuniyetsizliğin son derece üzücü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Belediye Başkanımız Tahir Bey, şehrin önde gelen iş insanları ve taraftarımızın bir kısmı mücadelemize inanıyor. Teşekkürlerimi borç bilirim ancak bununla birlikte üzülerek belirtmeliyim ki taraftarımızı kasıtlı şekilde yönlendirmeye çalışanlar, camiayı futbol memnuniyetsizliği üzerinden manipüle edenler var. Takım lig lideriyken ortada çözülemeyecek bir problem yokken, 'hocanın gönderilme' konusunu gündeme getirenler, bu durumu planlı bir şekilde Esenler Erokspor maçına da protesto olarak yansıttı. Bazı taraftarlarımız da maalesef bu yönlendirmelerle hareket etti. Kişisel hırs ve kaprisler camiamızın kaderini etkilememeli."

"İYİ GİDEN SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE SESSİZ KALAMAM"

Kulüp Başkanı Recep Durul'un 15 Aralık'ta kendi sahalarında karşılaştıkları Esenler Erokspor maçı sonrası yaptığı açıklamaların fikir ve gönül birlikteliğinin olmadığını gösterdiğini savunan Sağlam, 40 yıldır profesyonel futbolun içinde yer alan biri olarak görev ve yetki alanlarını hiçbir zaman aşmadığını vurguladı.

Sağlam, bugün de iyi giden bir sürecin art niyetli bir anlayışla sabote edilmesine sessiz kalmasının mümkün olmadığını kaydederek, "Sonu şampiyonlukla noktalanacağına emin olduğum hedeften alıkonularak aynı çatı altında tek yürek olmayı başarmak, geldiğimiz nokta itibarıyla maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüp başkanının da dolaylı yoldan ilettiği taleplerine kayıtsız kalmayarak sözleşmemi bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Ligin geri kalan sürecinde Kocaelispor camiasına ve taraftarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa ettiKocaelispor Başkanı Recep Durul ve Ertuğrul Sağlam

KOCAELİSPOR ZİRVEYE OYNUYOR

Kocaelispor, 16 haftası geride kalan Trendyol 1. Lig'de 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 32 puanla aynı puana sahip Bandırmaspor'un ardından 2. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmalarda rakip kaleleri 24 kez sarsan Kocaelispor, kalesinde ise 17 gol gördü.Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorluspor 1947'yi saf dışı bırakan Körfez ekibi, adını gruplara yazdırdı ve çeyrek final bileti için Antalyaspor, Sivasspor ve Kırklarelispor ile kozlarını paylaşacak. Bu süreçte takımın başında olan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 2.06 puan ortalaması yakaladı.

Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Hocam maalesef senin gibi düzgün karakterli ve inançlı insanlarımızın kıymeti bilinmiyor ülkemizde. Avrupa’da bir ülkede teknik direktör olsaydın, inan çok başka yerlerde olurdun. Bizim ülkemizde Fatih Terim, Okan buruk veya Sergen Yalçın gibi önce dilini konuşturanlar rağbet görüyor

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSUNSET null:

hedefi Beşiktaşa hoca olmak

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme16
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