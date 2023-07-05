Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor

TARİHİ Kırpınar Yağı Güreşleri'nin son başpehlivanı Mustafa Taş, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, 'Kırkpınar'a şu anda hazırım. İnşallah unvanımı koruyarak tekrar altın kemeri almak istiyorum. İyi bir sezon geçirdik, çalıştık. İlk çıktığım senemde başpehlivan olmak nasip oldu. İnşallah bu geleneği devam ettirmek istiyorum. İkinci ve üçüncü kemeri almak nasip olur' dedi.

UNESCO Dünya İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesindeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma, cuma sabahı Sarayiçi Er Meydanı'nda minik boyda pehlivanların dualı çayıra salınmasıyla başlayacak. Kırkpınar'ın en çok beğenilip takip edilen baş kategorisinde güreşen başpehlivanlar ise Edirne'de Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsü'nde bulunan çim sahada son yağlı antrenmanlarını yapıyor.

Kırkpınar'ın deneyimli başpehlivanlarından Hüseyin Gümüşalan da, elinden gelen mücadeleyi yapacağını söyledi. Gümüşalan, "Yine altın kemeri almak için buraya geldik. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri olimpiyattır bizim için. Lig güreşi yağlı güreşe değer kattı. Seyircileri heyecanlandırdı. Seyircilerde bizimle birlikte lig güreşlerini geziyor. Bugün tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri almak için elimden geleni yapacağım. Tüm rakiplerime başarılar diliyorum" dedi.