Kırıkkale'de yaza merhaba küçükler spor şenliği - Haberler

Kırıkkale'de "yaza merhaba küçükler 2. spor şenliği" etkinlikleri başladı.

Kırıkkale'de, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) ve Kırıkkale Belediyesi iş birliği ile "yaza merhaba küçükler 2. spor şenliği" düzenlendi. Kent genlindeki çeşitli dallardaki sporcu öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Bir süre yürüyüş yapan sporcular, daha sonra Büyük Şehir Parkı'ndaki alana geldi. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, şenlik dolayısıyla kentte adeta coşku yaşandığını söyledi.

Gençlerdeki heyecanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Güneş, "Burada coşkulu bir gençlik var. Her şeyi yapmak ve başarmak isteyen bir gençlik, bir nesil var. Kurumum ve şahsım sizlerin gelişimi için, sizlerin daha nitelikli daha güçlü daha olgun ve geleceğe emin adımlarla ilerlemek için çalışacağımı, kurumumuzun bütün imkanlarını sizler için seferber edeceğimizi bilmenizi isterim. Sevgili gençlerimiz sizlerin mücadelesi çok önemli. Sizlerden spor yapmaya devam etmenizi istiyorum. Bu coşku hiç bitmesin, bu gayret hiç bitmesin. Bu azim hiç bitmesin istiyorum. Birlikte daha güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Sizleri sporcu olduğunuz için ve spor yaptığınız için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli alanlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi. Şenlik, 20 Haziran tarihine kadar voleybol, futbol, atletizm ve oryantiring dallarında düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Şenliğe; Gençlik ve Spor İl Müdürü Güneş ile Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aygün, ASKF Başkanı Sırrı Zengin, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Spor