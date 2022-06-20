Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi.

Atan, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda düzenlenen törende, kendisini 1+1 yıllığına sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza törenine katılan kulüp başkanı Berna Gözbaşı, başkanlık serüveninde üçüncü seneye geldiklerini söyledi.

Gözbaşı, uzun yıllar sonra Türkiye Kupası finali oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sezon hem ligde hem Türkiye Kupası'nda yarıştık. Kupaya verdiğimiz önemle ligde ikinci yarı biraz geriye düştük ve sonucunda final oynadık. Şehrimiz adına 14 yıl sonra finale yükselmek bizim için büyük bir gururdu. Gönül istiyor ki yine kupa finallerini, ilk 5'i hedefleyelim ama bu ekonomik şartlarda kulübümüzün de ayakta ve hayatta kalması ağır basıyor. O yüzden sportif başarı hedefinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ama bir taraftan da bunun uğruna kulübün geleceğini yok etmek istemiyoruz."

"Ben kolay olanı seçmedim"

Mevcut çalıştırıcının sözleşmesi bittiği için teknik direktör arayışına girdiklerini vurgulayan Gözbaşı, şöyle konuştu:

"Bir hocamızla anlaştık ama transfer noktasında daha sonra fikir ayrılığı olduğu için başlayamadık. Daha sonra Çağdaş hocamla bir araya geldik. Bütün bu krizlerde iyi olan şey, Allah'tan kurulu bir kadromuz var. Eksikler olabilir ama çoğu kulübe göre hazır bir kadromuz var. Kendisi bize halihazırdaki kadromuzla ilgili düşüncelerini anlattı. Çok da güzel bir sunum yaptı çünkü epey bir hocayla görüştüm. Sunumu etkileyiciydi. Ben de kulübümüzün durumunu açık yüreklilikle söyledim. Kendisi de zaten bunu bilerek ve görerek geldiğini söyledi ve hatta 'Hayallerimiz bütçelerden büyük.' diyerek gönüllerimizi fethetti. Bu zorlu süreçte kendisine başarılar diliyorum. Artık bu yük benim tek başıma kaldırabileceğimden çok daha ağır bir noktaya geldi. Kolay olan benden öncekiler gibi krizi görünce ben oynamıyorum deyip bırakıp gitmek. Ben kolay olanı seçmedim. İnşallah hocamla bu sezon önce hayatta kalma, daha sonra da yine güzel maçlar, güzel oyunlar..."

Teknik direktör Atan da kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile görüşerek sunumlarını yaptıklarını dile getirdi.

Çalışmaya inanan antrenör olduklarını anlatan Atan, "Oyunumuzu ve hayalimizi anlattık. 'Hayallerimiz bütçelerden büyük.' derken de biz her zaman futbolda oyunun gücüne inandık. Oyunun, oyuncuların değerini, kulübün marka değerini artıracağına inanıyoruz. Bizler genç nesil metot antrenörleriyiz. Çalışmaya inanan antrenörleriz. O yüzden hiçbir zaman oyunu, oyuncu üzerinden okumayız." ifadelerini kullandı.

"Kendimize ve oyunculara olan inancımız tam"

Atan, altyapıyla koordineli çalışacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çok bütçeli, yüksek rakamlı oyunculardan ziyade belli bir sistemin içerisinde elimizdeki mevcut kadroyla da hatta değerlerini artırarak, ayrıca akademiyle beraber çalışarak... Kendimize misyon olarak her sene çalıştığımız kulübe bir iki genç oyuncuyu kazandırmak istiyoruz. Kulüplerimiz artık satın alarak yaşayamazlar, satmamız gerekiyor. Bunu ticarete dönüştürmemiz gerekiyor. Bunlar modern futbolun gereklilikleri. Biz altyapıyla koordineli şekilde çalışıp dediğimiz gibi güçlü bir oyun, sahada bunları daha önce başardık.

Önde baskı yapan, topa sahip olan, Kayseri halkının gurur duyacağı bir futbol oynayarak elimizdeki oyuncuların market değerini artırıp kulübümüzün bu sezon bu önemli mücadele yılında, yıl sonunda rahat şekilde gemiyi yanaştırmak istiyoruz. Kendimize ve oyunculara olan inancımız tam. Biz çok çalışarak, bir oyun ortaya koyarak hem oyuncuların market değerini artıracağız hem de rekabetçi yapıdan uzaklaştırmadan kulübümüzün ligde rahat bir konumda seyretmesini sağlayacağız."

Törene katılan Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayserispor'a başarı diledi.