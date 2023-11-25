Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak maç öncesinde iki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Kayserispor 2 kez kazanırken, Adana Demirspor ise 3 kez kazandı. 5 maç ise berabere sonuçlandı.

Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaştı.

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor, 3 puan mücadelesi verecek. Pazar günü oynanacak maç öncesinde iki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan 10 maçta Kayserispor 2 kez kazanırken Adana Demirspor ise 3 kez kazandı. 5 maç ise berabere bitti. Kayserispor bu 10 maçta rakibine 10 gol atarken, Adana Demirspor da 12 gol attı. İki takım arasında oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

1973/1974 Adana Demirspor-Kayserispor 1-0

1973/1974 Kayserispor-Adana Demirspor 2-0

1974/1975 Kayserispor-Adana Demirspor 1-0

1974/1975 Adana Demirspor-Kayserispor 0-0

1979/1980 Adana Demirspor-Kayserispor 2-0

1979/1980 Kayserispor-Adana Demirspor 0-0

2021/2022 Adana Demirspor-Kayserispor 1-1

2021/2022 Kayserispor-Adana Demirspor 1-1

2022/2023 Kayserispor-Adana Demirspor 2-2

2022-2023 Adana Demirspor-Kayserispor 5-3 - KAYSERİ