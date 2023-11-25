Kayserispor ile Adana Demirspor Süper Lig Tarihinde 10 Kez Karşılaştı
Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak maç öncesinde iki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Kayserispor 2 kez kazanırken, Adana Demirspor ise 3 kez kazandı. 5 maç ise berabere sonuçlandı.
Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaştı.
Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor, 3 puan mücadelesi verecek. Pazar günü oynanacak maç öncesinde iki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan 10 maçta Kayserispor 2 kez kazanırken Adana Demirspor ise 3 kez kazandı. 5 maç ise berabere bitti. Kayserispor bu 10 maçta rakibine 10 gol atarken, Adana Demirspor da 12 gol attı. İki takım arasında oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:
1973/1974 Adana Demirspor-Kayserispor 1-0
1973/1974 Kayserispor-Adana Demirspor 2-0
1974/1975 Kayserispor-Adana Demirspor 1-0
1974/1975 Adana Demirspor-Kayserispor 0-0
1979/1980 Adana Demirspor-Kayserispor 2-0
1979/1980 Kayserispor-Adana Demirspor 0-0
2021/2022 Adana Demirspor-Kayserispor 1-1
2021/2022 Kayserispor-Adana Demirspor 1-1
2022/2023 Kayserispor-Adana Demirspor 2-2
2022-2023 Adana Demirspor-Kayserispor 5-3 - KAYSERİ