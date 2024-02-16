Kayserispor'da cezası tamamlanan Kartal Kayra Yılmaz, Başakşehir maçında forma giyecek

Kayserispor'da son oynanan Beşiktaş maçındaki cezası nedeniyle forma giyemeyen Kartal Kayra yılmaz cezasını tamamlandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ligin 26. haftasında oynanacak olan Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşacak. Ligin 24. haftasında Gaziantep FK maçının 85. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kartal Kayra Yılmaz, ligin 25. haftasında oynanan Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giymedi. Beşiktaş maçında cezasını çeken Kartal Kayrak Yılmaz'ın, ligin 26. haftasında oynanacak olan Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor.

Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın orta sahada en çok güvendiği isimlerden biri olan Kartal Kayra Yılmaz'ın antrenmanlardaki istekli olması teknik heyeti sevindiriyor. - KAYSERİ