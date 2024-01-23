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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, hakemlere çiçek vermesi ve açıklamalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe maçında hakem triosuna çiçek vermesi ve Sivasspor maçı sonrası hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamaların eleştirilmesine cevap verdi. Başkan Çamlı, takımının haklarının yendiği iddiasında bulundu ve hakemlerle ilgili daha ağır konuşabileceğini belirtti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe ile sahalarında oynadıkları maçta hakemlere çiçek vermesinin ve Sivasspor maçı sonrasındaki hakemler ile ilgili açıklamalarının eleştirilmesine yanıt verdi.

Sosyal paylaşım sitesinde Kayserispor taraftarları tarafından oluşturulan sohbet odasında açıklamalar yapan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe maçında hakem triosuna çiçek vermesinin ve iki hafta sonra oynanan Sivasspor maçı sonrası hakem kararlarını ağır ile ilgili konuşması neticesinde eleştirilmesine yanıt verdi. Futbol Disiplin Kurulu tarafından Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan ötürü hak mahrumiyeti cezası alan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, haftalardır puan kaybeden takımının hakemler tarafından hakkının yendiği iddiasında bulundu. Sert açıklamalar yapan Başkan Çamlı, "Hakemlere çiçek vermekle bok yemişiz. Büyük hata etmişiz. Bize tecavüz mü edin mi dedik. O günkü şartlarda Türkiye'nin una ihtiyacı vardı. Bunu yaptık. Ama sen, eğer bunu yaparsa ben konuşmayı da bilirim. En ağırını da konuşurum. Sadece bir penaltı olayı değil. Daha 15.dakikada Ali Şaşal'ın pozisyonu penaltı verilmedi. Thiam'ın pozisyonu penaltı verilmiyor. Sivassporlu oyuncu taraftarı seyirciyi tahrik ediyor. Atılmıyor. Kulüp dünyanın cezasını alıyor" dedi.

Başkan Çamlı açıklamasında, "Ben, hakemleri çok başarılı bulduğum için o açıklamaları yapmadım. Altı hafta üst üste bizim penaltılarımız verilmedi. O an için akil düşünceye ihtiyaç vardı. Bir takım önemli gördüğüm insanlar, bu konuda böyle davranmamız gerektiği konusunda telkinde buldukları için açıklama yaptım. Ama Kayserispor'un hakları eğer yenmeye başlandı ise da o zaman en ağırını konuşacak cüretim de var, cesaretim de var" cümlelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Fenerbahçe Sivasspor Ali Çamlı Futbol Spor Güncel Haberler

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