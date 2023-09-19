Kayseri 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Tamamlandı

Kayseri 3 Bant Bilardo İl Birinciliği turnuvası tamamlandı. Müsabakalar sonunda dereceye girenler Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kayseri'de 9 gün boyunca büyük heyecana sahne olan Kayseri 3 Bant Bilardo İl Birinciliği turnuvası sona erdi. Kıyasıya mücadeleler sonunda Gültekin Canözkan birinci, Alptekin Canözkan ikinci, Semih Göncüoğlu üçüncü, Engin Eren dördüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı tebrik ediyor, katılacakları Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ