Kastamonu'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Kastamonu'da motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyasında paylaşan sürücü, kısa sürede yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu E.K.'ye 17 bin TL trafik cezası kesildi ve sürücü belgesine el konuldu.
Kastamonu'da motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyasında paylaşan sürücü, kısa sürede yakalandı.
Olay, Kastamonu il merkezi sunta köprülü kavşak mevkiinde meydana geldi. E.K. isimli motosiklet sürücüsü, tehlikeli hareketler yaparak trafiği birbirine katmıştı. Tehlikeli şovunu sosyal medyada da paylaşan E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. E.K.'ye 17 bin TL trafik cezası kesildi, sürücü belgesine el konuldu. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor