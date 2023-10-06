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Kastamonu'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Kastamonu'da motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyasında paylaşan sürücü, kısa sürede yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu E.K.'ye 17 bin TL trafik cezası kesildi ve sürücü belgesine el konuldu.